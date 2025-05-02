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Двукратный победитель Гран-при Азербайджана подписал контракт с новой командой

Формула 1
Новости
2 Мая 2025 01:46
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Двукратный победитель Гран-при Азербайджана подписал контракт с новой командой

Мексиканский пилот, двукратный победитель Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Серхио Перес, завершивший карьеру в «Формуле-1» в 2024 году, готовится к возвращению в элитные автогонки.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Bild, 34-летний гонщик подписал контракт с американской командой «Кадиллак» и присоединится к ней в сезоне 2026 года.

По данным источника, соглашение между сторонами было достигнуто ещё несколько месяцев назад, однако официально информация не подтверждалась.

Перес выступал в «Формуле-1» с 2011 по 2024 год, а его последней командой стал «Ред Булл». В заключительном сезоне он занял восьмое место в общем зачёте, набрав 152 очка. На фоне слухов о его возвращении представители мира автоспорта уже начали высказываться о сильных сторонах мексиканца.

Напомним, Серхио Перес — единственный гонщик, которому дважды удалось выиграть Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Мексиканец добился этого в 2021 и 2023 годах.

İdman.biz

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