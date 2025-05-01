Гран-При Мексики остается в "Формуле-1"

Организаторы «Формулы-1» совместно с промоутерами Гран-При Мексики достигли соглашения о продлении действующего контракта на проведение гонки в Мехико.

Как сообщает İdman.biz, договор подразумевает продление контракта ещё на три года, до конца 2028-го.

Эта гонка после долгого перерыва вернулась в чемпионат 10 лет назад сначала как национальный Гран-При, затем была переименована в Гран-При Мехико и отличается неповторимой атмосферой, которую создаёт весьма темпераментная местная публика.

Трибуны автодрома на каждой из состоявшихся с 2015-го гонок были заполнены до отказа, а в прошлом году за уик-энд там побывало рекордное число зрителей - 405 тысяч человек.

İdman.biz