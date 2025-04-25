Более 80 процентов проданных билетов на Гран-при Азербайджана были приобретены за рубежом

«Приезд UFC в Баку открывает новую страницу в истории азербайджанского спорта».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил генеральный директор операционной компании Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев.

Он высказал свое мнение о старте сегодня продаж билетов на турнир UFC Fight Night, который пройдет в Баку:

«Азербайджан успешно принимает международные мероприятия. Партнерство с UFC является логическим продолжением многолетнего динамичного развития нашей страны в сфере спорта, успешной спортивной политики руководства страны. Хочу выразить благодарность всем партнерам и спонсорам, которые оказали свою поддержку в процессе организации турнира».

Фарзуллаев также коснулся продажи билетов на еще одно престижное мероприятие, которое пройдет в Баку - Гран-при Азербайджана "Формулы-1":

"До гонки осталось меньше пяти месяцев. Подготовка идет быстрыми темпами. Результаты выше ожидаемых. Более 80 процентов болельщиков, купивших билеты, - иностранные граждане".

Отметим, что UFC Fight Night, который пройдет в Baku Crystal Hall, состоится 21 июня, а Гран-при Азербайджана - 19-21 сентября.

İdman.biz