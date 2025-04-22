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Гонщик "Формулы-1" застрял в болиде

Формула 1
Новости
22 Апреля 2025 02:36
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Гонщик "Формулы-1" застрял в болиде

Необычный инцидент произошел после пятого этапа сезона Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии, прошедшего 20 апреля в Джидде. 30-летний испанский гонщик Карлос Сайнс, выступающий за команду «Уильямс», после финиша застрял в болиде и не смог самостоятельно выбрать из кокпита, тренируя idman.biz .

На кадрах видно, как Сайнс предпринимает выбор, но у него это не получается без посторонней помощи. В итоге на помощь пришёл не кто-то из его команды, механик из штаба «Кик-Заубера», случайно оказавшийся рядом.

Победу на этапе одержал Оскар Пиастри («Макларен»), вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третьим — Шарль Леклер («Феррари»). Карлос Сайнс не вошёл в призовую тройку, однако эпизод с его участием стал одной из самых обсуждаемых сцен уикенда.

İdman.biz

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