Азербайджанский пилот выиграл Кубок Португалии - ФОТО

Азербайджанский пилот Давин Джафаров стал обладателем Кубка Португалии в категории EK125 CC.

İdman.biz сообщает, что наш представитель, который в сентябре отметит свое 16-летие, обогнал всех своих конкурентов в гонке, проходившей на международном картодроме Bombarral Oeste.

Наш пилот, выигравший первый этап Кубка Португалии, во втором этапе довольствовался вторым местом. Давин, финишировавший первым на финальном третьем этапе, завоевал трофей.

Благодаря этому наш спортсмен завоевал единственную путевку на чемпионат Европы. Он будет представлять команду BirelAreti и Португалию на континентальной арене.

Отметим, что очередное испытание Давина состоится в конце мая. Он будет соревноваться в категории X30 на международной трассе Палмела.

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