Команда «Формулы-1» «Альпин» может приехать на Гран-При Азербайджана с новым пилотом.

Как передает İdman.biz, после ухода с поста руководителя Оливера Оукса, которого сменил Флавио Бриаторе, в коллективе официально подтвердили замену гонщиков.

На пяти ближайших этапах - от Имолы до Австрии, напарником Пьера Гасли станет Франко Колапинто. Перед Сильверстоуном команда вновь оценит ситуацию.

Джек Дуэн останется частью команды, став первым резервным пилотом.

Отметим, что Гран-При Азербайджана состоится 19-21 сентября.

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