Команда «Формулы-1» «Альпин» может приехать на Гран-При Азербайджана с новым пилотом.
Как передает İdman.biz, после ухода с поста руководителя Оливера Оукса, которого сменил Флавио Бриаторе, в коллективе официально подтвердили замену гонщиков.
На пяти ближайших этапах - от Имолы до Австрии, напарником Пьера Гасли станет Франко Колапинто. Перед Сильверстоуном команда вновь оценит ситуацию.
Джек Дуэн останется частью команды, став первым резервным пилотом.
Отметим, что Гран-При Азербайджана состоится 19-21 сентября.
İdman.biz