Победитель Гран-при Азербайджана выиграл четвертую гонку в сезоне

Австралийский пилот «Макларена», победитель Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2024 года Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Майами — шестого этапа сезона «Формулы-1» 2025 года. Победа стала уже четвёртой для Пиастри в нынешнем чемпионате, что подтверждает его статус одного из главных претендентов на титул, сообщает İdman.biz.

Команду McLaren ожидал настоящий праздник: вторым к финишу пришёл Ландо Норрис, оформив первый в сезоне дубль для команды. Третье место досталось Джорджу Расселлу из «Мерседеса», который финишировал почти в 38 секундах от лидера.

А вот лидерам прошлых лет гонка не принесла успеха. Макс Ферстаппен, стартовавший с поула, финишировал только четвёртым, уступив и гонщикам «Макларена», и Расселлу. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Феррари», оказался лишь восьмым, проиграв победителю более минуты.

Результаты Гран-при Майами вновь подлили масла в огонь чемпионской интриги — борьба за титул в сезоне-2025 обостряется, а «Макларен» делает уверенную заявку на возвращение в элиту.

İdman.biz