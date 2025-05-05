5 Мая 2025
RU

Победитель Гран-при Азербайджана выиграл четвертую гонку в сезоне

Формула 1
Новости
5 Мая 2025 02:23
10
Победитель Гран-при Азербайджана выиграл четвертую гонку в сезоне

Австралийский пилот «Макларена», победитель Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2024 года Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Майами — шестого этапа сезона «Формулы-1» 2025 года. Победа стала уже четвёртой для Пиастри в нынешнем чемпионате, что подтверждает его статус одного из главных претендентов на титул, сообщает İdman.biz.

Команду McLaren ожидал настоящий праздник: вторым к финишу пришёл Ландо Норрис, оформив первый в сезоне дубль для команды. Третье место досталось Джорджу Расселлу из «Мерседеса», который финишировал почти в 38 секундах от лидера.

А вот лидерам прошлых лет гонка не принесла успеха. Макс Ферстаппен, стартовавший с поула, финишировал только четвёртым, уступив и гонщикам «Макларена», и Расселлу. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Феррари», оказался лишь восьмым, проиграв победителю более минуты.

Результаты Гран-при Майами вновь подлили масла в огонь чемпионской интриги — борьба за титул в сезоне-2025 обостряется, а «Макларен» делает уверенную заявку на возвращение в элиту.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ферстаппен выиграл поул в Майами
4 Мая 02:01
Формула 1

Ферстаппен выиграл поул в Майами

Семикратный чемпион мира стал главным разочарованием Гран-при Майами
18-летний гонщик сенсационно выиграл поул в Формуле-1. Кто он такой?
3 Мая 10:54
Формула 1

18-летний гонщик сенсационно выиграл поул в Формуле-1. Кто он такой?

Итальянский дебютант угрожает рекорду, держащемуся более 16 лет
Будет ли повышен предел скорости на Гран-При Азербайджана?
2 Мая 15:38
Формула 1

Будет ли повышен предел скорости на Гран-При Азербайджана?

В "Формуле-1" и FIA обеспокоены тем, что в некоторых уже состоявшихся гонках сезона борьба носила в основном позиционный и не слишком зрелищный характер
Двукратный победитель Гран-при Азербайджана подписал контракт с новой командой
2 Мая 01:46
Формула 1

Двукратный победитель Гран-при Азербайджана подписал контракт с новой командой

В "королевские гонки" мексиканец вернется в следующем году
Гран-При Мексики остается в "Формуле-1"
1 Мая 21:03
Формула 1

Гран-При Мексики остается в "Формуле-1"

Эта гонка после долгого перерыва вернулась в чемпионат 10 лет назад
Азербайджанский пилот выиграл Кубок Португалии - ФОТО
29 Апреля 15:50
Формула 1

Азербайджанский пилот выиграл Кубок Португалии - ФОТО

Благодаря этому наш спортсмен завоевал единственную путевку на чемпионат Европы

Самое читаемое

Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 Мая 14:25
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ

Титулованный азербайджанский дзюдоист рассказал о своем возвращении после восьмимесячной паузы и перипетиях первенства континента
"Большой шлем": азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали
3 Мая 17:55
Дзюдо

"Большой шлем": азербайджанские дзюдоисты не смогли завоевать медали

После первого дня турнира в активе нашей команды одна золотая медаль, завоеванная Балабеем Агаевым (60 кг)
Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО
3 Мая 09:37
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО

Наш представитель выступил в турнире ONE Fight Nights
"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО
2 Мая 22:07
Азербайджанский футбол

"Трактор" впервые в истории стал чемпионом Ирана - ВИДЕО

«Красные волки» одержали разгромную победу в историческом матче