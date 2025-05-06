Оскар Пиастри может вернуться в Баку лидером сезона

Прошлогодний победитель Гран-При Азербайджана Оскар Пиастри может вернуться в Баку в ранге лидера сезона.

Как передает İdman.biz, несмотря на то, что предстоящую гонку будут предварять еще десять этапов, такого расклада исключать нельзя. Пилот «Макларен» выдал резвый старт в начале сезона, победив в Китае, Бахрейне, Саудовской Аравии и США, и укрепившись на первом месте в общем зачете.

После победы в Майами Пиастри отметил, что успех пришел не без доли везения.

«Прежде всего, нужно отпраздновать этот успех. Да, гонку я выиграл, но обычно вероятность победы при старте с четвертого места довольно мала. В гонке я действовал верно, но на моей стороне была удача и быстрая машина. Я не могу надеяться на удачу каждое воскресенье», - заявил он.

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