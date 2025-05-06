6 Мая 2025
RU

Оскар Пиастри может вернуться в Баку лидером сезона

Формула 1
Новости
6 Мая 2025 17:44
17
Оскар Пиастри может вернуться в Баку лидером сезона

Прошлогодний победитель Гран-При Азербайджана Оскар Пиастри может вернуться в Баку в ранге лидера сезона.

Как передает İdman.biz, несмотря на то, что предстоящую гонку будут предварять еще десять этапов, такого расклада исключать нельзя. Пилот «Макларен» выдал резвый старт в начале сезона, победив в Китае, Бахрейне, Саудовской Аравии и США, и укрепившись на первом месте в общем зачете.

После победы в Майами Пиастри отметил, что успех пришел не без доли везения.

«Прежде всего, нужно отпраздновать этот успех. Да, гонку я выиграл, но обычно вероятность победы при старте с четвертого места довольно мала. В гонке я действовал верно, но на моей стороне была удача и быстрая машина. Я не могу надеяться на удачу каждое воскресенье», - заявил он.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Победитель Гран-при Азербайджана выиграл четвертую гонку в сезоне
5 Мая 02:23
Формула 1

Победитель Гран-при Азербайджана выиграл четвертую гонку в сезоне

Пилот "Макларена" делает серьезную заявку на завоевание титула чемпиона мира
Ферстаппен выиграл поул в Майами
4 Мая 02:01
Формула 1

Ферстаппен выиграл поул в Майами

Семикратный чемпион мира стал главным разочарованием Гран-при Майами
18-летний гонщик сенсационно выиграл поул в Формуле-1. Кто он такой?
3 Мая 10:54
Формула 1

18-летний гонщик сенсационно выиграл поул в Формуле-1. Кто он такой?

Итальянский дебютант угрожает рекорду, держащемуся более 16 лет
Будет ли повышен предел скорости на Гран-При Азербайджана?
2 Мая 15:38
Формула 1

Будет ли повышен предел скорости на Гран-При Азербайджана?

В "Формуле-1" и FIA обеспокоены тем, что в некоторых уже состоявшихся гонках сезона борьба носила в основном позиционный и не слишком зрелищный характер
Двукратный победитель Гран-при Азербайджана подписал контракт с новой командой
2 Мая 01:46
Формула 1

Двукратный победитель Гран-при Азербайджана подписал контракт с новой командой

В "королевские гонки" мексиканец вернется в следующем году
Гран-При Мексики остается в "Формуле-1"
1 Мая 21:03
Формула 1

Гран-При Мексики остается в "Формуле-1"

Эта гонка после долгого перерыва вернулась в чемпионат 10 лет назад

Самое читаемое

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы
5 Мая 16:12
Борьба

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы

Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет
Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге
5 Мая 14:50
Дзюдо

Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге

В новом мировом рейтинге Международной федерации дзюдо нашли отражение результаты "Большого шлема" в Душанбе
Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе
5 Мая 13:14
Дзюдо

Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе

Балабей Агаев (60 кг) напомнил о себе после продолжительного перерыва
AMADA дисквалифицировала азербайджанского борца на 48 месяцев - ПРИЧИНА
5 Мая 09:48
Борьба

AMADA дисквалифицировала азербайджанского борца на 48 месяцев - ПРИЧИНА

Срок наказания начал исчисляться с 15 марта прошлого года