Макс Ферстаппен: "В Бахрейне нас ждут совсем иные сложности"

Макс Ферстаппен, в четвёртый раз подряд выигравший Гран-При Японии, затруднился ответить на вопрос о том, сможет ли он претендовать на победу в каждой гонке.

Как передает İdman.biz, пилот «Ред Булл» отметил, что впереди у команды много работы:

«В Сузуке очень трудно обгонять, а в Бахрейне нас ждут совсем иные сложности. Там резина работает с очень большими нагрузками, к тому же ещё и перегревается. Но результат в Сузуке говорит о том, что если всё сделать, как надо, то мы вполне можем добиться успеха. Надеюсь, нам удастся улучшить баланс машины в поворотах, и тогда, возможно, мы сможем повысить темп в целом».

Также четырехкратный чемпион мира отметил ход борьбы на трассе в Сузуке:

«Гонка была весёлая. Я хочу сказать, что всю дорогу я видел в зеркалах две оранжевые машины, особенно на последних 20 кругах гонщики «Макларен» атаковали очень активно. Деградация резины чувствовалась всё сильнее и сильнее, но надо было продолжать бороться уже практически на пределе.

Если честно, всё прошло лучше, чем мы ожидали. Вероятно, нам немного помогло то, что температура асфальта уже была несколько ниже, поэтому шины перегревались меньше. В общем, я просто очень горжусь этим результатом».

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