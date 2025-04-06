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Макс Ферстаппен в четвертый раз выиграл Гранпри Японии

Формула 1
Новости
6 Апреля 2025 17:08
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Макс Ферстаппен в четвертый раз выиграл Гранпри Японии

Макс Ферстаппен одержал четвертую победу подряд на Гран-при Японии, проходящем на трассе «Сузука», сообщает İdman.biz.

27-летний нидерландский гонщик и четырехкратный чемпион Формулы-1, представляющий команду «Ред Булл», финишировал на первой позиции с временем 1:22:06.983. Это его успешное продолжение серии, ведь каждый раз, когда он завоёвывает поул на этом этапе, он выигрывает и гонку.

На втором месте финишировал Ландо Норрис из «Макларен», отставший от победителя на 1.423 секунды. Третьим стал его напарник по команде Оскар Пиастри, который финишировал с отставанием в 2.129 секунды.

Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +1.423.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +2.129.
4. Шарль Леклер («Феррари») +16.097.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +17.362.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.671.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.182.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +37.134.
9. Александер Албон («Уильямс») +40.367.
10. Оливер Берман («Хаас») +54.529.

Ферстаппен одержал свою первую победу на Гран-при Японии еще в 2022 году, и с тех пор стал доминировать на этой трассе.

İdman.biz

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