Макс Ферстаппен в четвертый раз выиграл Гранпри Японии

Макс Ферстаппен одержал четвертую победу подряд на Гран-при Японии, проходящем на трассе «Сузука», сообщает İdman.biz.

27-летний нидерландский гонщик и четырехкратный чемпион Формулы-1, представляющий команду «Ред Булл», финишировал на первой позиции с временем 1:22:06.983. Это его успешное продолжение серии, ведь каждый раз, когда он завоёвывает поул на этом этапе, он выигрывает и гонку.

На втором месте финишировал Ландо Норрис из «Макларен», отставший от победителя на 1.423 секунды. Третьим стал его напарник по команде Оскар Пиастри, который финишировал с отставанием в 2.129 секунды.

Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +1.423.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +2.129.

4. Шарль Леклер («Феррари») +16.097.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +17.362.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.671.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.182.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +37.134.

9. Александер Албон («Уильямс») +40.367.

10. Оливер Берман («Хаас») +54.529.

Ферстаппен одержал свою первую победу на Гран-при Японии еще в 2022 году, и с тех пор стал доминировать на этой трассе.

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