6 Апреля 2025
RU

Победитель Гран-При Азербайджана: "Если начать думать о количестве очков, год получится нервным"

Формула 1
Новости
3 Апреля 2025 17:42
38
Победитель Гран-При Азербайджана: "Если начать думать о количестве очков, год получится нервным"

После двух первых гонок Оскар Пиастри занимает четвёртое место в личном зачёте «Формулы-1», 10 очков уступая напарнику Ландо Норрису.

Как передает İdman.biz, в четверг в Сузуке австралийский гонщик «Макларен», выигравший в прошлом году Гран-При Азербайджана, говорил, что прошло ещё слишком мало этапов, чтобы обращать внимание на ситуацию в чемпионате.

«Конечно, я хочу сократить то отставание, которое у меня есть. Но впереди ещё двадцать две гонки, и если уже сейчас начать думать о количестве очков, то год получится очень нервным.

Можно выиграть и проиграть в начале сезона, но точно также можно выиграть и проиграть в конце года. Первые шесть гонок так же важны, как и последние шесть. В моей карьере было много сезонов, когда я смотрел на количество очков и видел, где потерял. В целом, не так важно, когда конкретно были потеряны очки, важнее то, что они были потеряны по ходу сезона.

Поэтому важно, когда уик-энд складывается не лучшим образом, постараться всё равно выжимать максимум из ситуации», - заявил Пиастри перед стартом Гран-При Японии.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой - ФОТО
5 Апреля 23:41
Формула 1

Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой - ФОТО

Дочь легендарного гонщика подарила ему внучку

Определился победитель квалификации Гран-при Японии
5 Апреля 11:49
Формула 1

Определился победитель квалификации Гран-при Японии

Четырехкратный чемпион мира на последнем круге оказался на 12 тысячных секунды быстрее Ландо Норриса
Пилоты "Макларен" возглавили вторую тренировку в Сузуке
4 Апреля 12:15
Формула 1

Пилоты "Макларен" возглавили вторую тренировку в Сузуке

Замкнул тройку лидеров пилот "Расинг Буллз" Исак Хаджар
Берни Экклстоун о дисквалификации гонщиков «Феррари»: "Так Италию еще не унижали"
2 Апреля 18:54
Формула 1

Берни Экклстоун о дисквалификации гонщиков «Феррари»: "Так Италию еще не унижали"

Экс-владелец "королевских гонок" высказался о последних событиях в чемпионате
"Феррари" Шумахера выставлен на аукцион
2 Апреля 17:28
Формула 1

"Феррари" Шумахера выставлен на аукцион

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги "Феррари", за рулём которой Михаэль выиграл два Гран-При в сезоне 2001 года
Двукратный победитель Гран-При Азербайджана: "Вернусь только в том случае, если проект будет иметь смысл"
2 Апреля 17:09
Формула 1

Двукратный победитель Гран-При Азербайджана: "Вернусь только в том случае, если проект будет иметь смысл"

Серхио Перес рассказал, что ведёт переговоры с несколькими командами

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов