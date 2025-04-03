Победитель Гран-При Азербайджана: "Если начать думать о количестве очков, год получится нервным"

После двух первых гонок Оскар Пиастри занимает четвёртое место в личном зачёте «Формулы-1», 10 очков уступая напарнику Ландо Норрису.

Как передает İdman.biz, в четверг в Сузуке австралийский гонщик «Макларен», выигравший в прошлом году Гран-При Азербайджана, говорил, что прошло ещё слишком мало этапов, чтобы обращать внимание на ситуацию в чемпионате.

«Конечно, я хочу сократить то отставание, которое у меня есть. Но впереди ещё двадцать две гонки, и если уже сейчас начать думать о количестве очков, то год получится очень нервным.

Можно выиграть и проиграть в начале сезона, но точно также можно выиграть и проиграть в конце года. Первые шесть гонок так же важны, как и последние шесть. В моей карьере было много сезонов, когда я смотрел на количество очков и видел, где потерял. В целом, не так важно, когда конкретно были потеряны очки, важнее то, что они были потеряны по ходу сезона.

Поэтому важно, когда уик-энд складывается не лучшим образом, постараться всё равно выжимать максимум из ситуации», - заявил Пиастри перед стартом Гран-При Японии.

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