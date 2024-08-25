Формула-1: Ландо Норрис финишировал первым в Нидерландах

На трассе «Зандворт» завершился Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Как сообщает İdman.biz, первым финишировал Ландо Норрис.

За пилотом McLaren в турнирной таблице следуют Макс Ферстаппен (Red Bull) и Шарль Леклер (Ferrari). Британский гонщик второй раз в карьере и сезоне поднялся на высшую ступень подиума.

После этой победы Норрис, увеличивший свои очки до 224, немного сократил отставание от лидера Ферстаппена. Нидерландский гонщик набрал 295 очков. У Леклера, занявшего третье место, 192 очка.

Формула-1. Гран-при Нидерландов

1. Ландо Норрис (McLaren) – 72 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896

3. Шарль Леклер («Феррари») +25.439

4. Оскар Пиастри («McLaren») +27.337

5. Карлос Сайнс («Феррари») +32.137

6. Серхио Перес («Ред Булл») +39 542

7. Джордж Рассел («Мерседес») +44.617.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599

9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1 круг.

İdman.biz