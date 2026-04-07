"Ред Булл" может уволить технического директора

7 Апреля 2026 18:38
"Ред Булл" может уволить технического директора

Команда Формулы-1 "Ред Булл" может уволить технического директора Пьера Ваше, сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание GPblog.

Причиной являются неоправданные ожидания высшего руководства от выступления "Ред Булл" на старте сезона, отчасти связанные с проблемами шасси, за разработку которого отвечает Ваше. Помимо этого, из-за разногласий с Ваше команду перед началом сезона покинул главный конструктор Крейг Скиннер.

Напомним, после трех этапов сезона-2026 "Ред Булл" занимает шестое место в Кубке конструкторов. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен располагается на девятом месте в личном зачёте, его напарник Исак Хаджар – 12-й.

İdman.Biz
Новости по теме

Ферстаппен может уйти навсегда
04:09
Формула 1

Ферстаппен может уйти навсегда

Эксперт оценил будущее пилота в Формуле-1
В "Ред Булл" не смогут уложиться в лимит веса до 2027 года
6 Апреля 07:14
Формула 1

В "Ред Булл" не смогут уложиться в лимит веса до 2027 года

Минимальный вес болидов в сезоне-2026 составляет 768 кг
В болидах Формулы-1 могут вернуть атмосферные моторы
6 Апреля 01:40
Формула 1

В болидах Формулы-1 могут вернуть атмосферные моторы

В Ф-1 всерьез задумались над отказом от гибридов

Леклер сравнил себя с котом
5 Апреля 17:15
Формула 1

Леклер сравнил себя с котом

Пилот "Феррари" рассказал о своем характере вне трассы

Шумахер - о ситуации в "Феррари": "Два эго могут навредить команде"
5 Апреля 15:56
Формула 1

Шумахер - о ситуации в "Феррари": "Два эго могут навредить команде"

Экспилот Формулы-1 оценил борьбу Хэмилтона и Леклера внутри команды

Ферстаппен подтвердил участие в квалификационных заездах к "24 часам Нюрбургринга"
3 Апреля 01:44
Формула 1

Ферстаппен подтвердил участие в квалификационных заездах к "24 часам Нюрбургринга"

На этой неделе Ферстаппен уже провел приватные тесты на "Нордшляйфе"

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Апреля 01:10
Мировой футбол

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И оторвалась от "Реала" на 7 очков
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча