Команда Формулы-1 "Ред Булл" может уволить технического директора Пьера Ваше, сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание GPblog.

Причиной являются неоправданные ожидания высшего руководства от выступления "Ред Булл" на старте сезона, отчасти связанные с проблемами шасси, за разработку которого отвечает Ваше. Помимо этого, из-за разногласий с Ваше команду перед началом сезона покинул главный конструктор Крейг Скиннер.

Напомним, после трех этапов сезона-2026 "Ред Булл" занимает шестое место в Кубке конструкторов. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен располагается на девятом месте в личном зачёте, его напарник Исак Хаджар – 12-й.