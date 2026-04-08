8 Апреля 2026
Появилось фото строящейся трассы "Мадринг" с высоты птичьего полета

8 Апреля 2026 08:12
Появилось фото строящейся трассы "Мадринг" с высоты птичьего полета

В социальных сетях появилось фото трассы "Мадринг" в Мадриде с высоты птичьего полета. Новый автодром должен принять Гран-при Испании в 2026 году, этап пойдет с 11 по 13 сентября, сообщает İdman.Biz.

Проект предусматривает строительство городской трассы в районе выставочного комплекса IFEMA, который видно в центре фотографии. Конфигурация длиной 5,4 км будет сочетать уличные участки с временной и стационарной инфраструктурой.

Строительство трассы началось в апреле 2025 года. Ожидается, что автодром будет готов за две недели до дебюта, чтобы пройти омологацию ФИА. "Мадринг" должен со временем заменить этап в Барселоне, который принимал Гран-при Испании с 1991 года.

