Леклер сравнил себя с котом

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер поделился необычным сравнением, отвечая на вопрос о том, с каким животным себя ассоциирует.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Vogue China, пилот признался, что видит сходство с котом.

"Возможно, котом. Коты проворные, каким и я могу быть на трассе, но в то же время всегда спокойные. Я считаю себя достаточно спокойным человеком", - отметил Леклер.

Он также вспомнил детство: "Когда я был ребенком, у меня был кот породы китайский Ли Хуа. Они очень спокойные, но могут внезапно начать носиться повсюду. Думаю, такой характер подходит мне больше всего".

Таким образом, пилот подчеркнул сочетание скорости и спокойствия, которое считает своими главными качествами.