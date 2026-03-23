23 Марта 2026
В Формуле-1 не планируют срочно менять правила двигателей

23 Марта 2026 19:46
Руководство Формулы-1 не видит необходимости в срочном изменении правил работы силовых установок по ходу гонок.

Как передает İdman.Biz, после этапа в Шанхае команды обсудили новые нормы на виртуальной встрече и в целом положительно оценили их влияние. Гонки признаны достаточно зрелищными, а реакция болельщиков - скорее позитивной.

При этом существенных проблем, требующих немедленных корректировок, выявлено не было, поэтому любые изменения будут рассматриваться осторожно.

Наибольшее количество вопросов вызывает квалификация. Пилоты отмечают, что даже на быстрых кругах им приходится экономить энергию и сбрасывать скорость, используя режим lift and coast, что снижает темп и влияет на зрелищность.

В ближайшее время руководство намерено проработать возможные решения совместно с командами и гонщиками, после чего ФИА подготовит предложения по улучшению формата квалификации.

