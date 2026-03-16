16 Марта 2026
RU

Саудовская Аравия отреагировала на отмену Гран-при Формулы-1

Формула 1
Новости
16 Марта 2026 10:27
21
Председатель Саудовской федерации автомобилей и мотоспорта (SAMF) и руководитель Saudi Motorsport Company (SMC) принц Халид бен Султан Аль-Фейсал прокомментировал решение руководства Формулы-1 об отмене этапа в Джидде. Глава организации заявил, что принимающая сторона относится к данному шагу с пониманием.

Как сообщает İdman.Biz, официальное подтверждение отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, запланированных на апрель 2026 года, поступило в ночь на 15 марта. Причиной экстренного изменения календаря стал масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке, создающий риски для безопасности участников и болельщиков.

"Болельщики по всей стране с нетерпением ждали апрельский этап в Джидде. Однако мы понимаем причины такого решения и продолжаем тесно сотрудничать с руководством Формулы-1 в рамках долгосрочного партнерства", — подчеркнул принц Халид в своем официальном заявлении.

Отмена сразу двух стартовых ближневосточных этапов существенно меняет структуру сезона 2026 года. Изначально календарь включал рекордное количество гонок, однако эскалация ситуации вынудила "Либерти Медиа" и ФИА искать альтернативные решения. Подобный прецедент приводит не только к потере доходов от продажи билетов и туризма в регионе, но и к техническим сложностям для команд, чья логистика была выстроена вокруг этих логических узлов. В настоящее время обсуждается возможность переноса гонок на более поздний срок или их полная замена европейскими трассами, находящимися в резервном списке. Действующий контракт Саудовской Аравии с "Формулой-1" рассчитан до 2030 года, и обе стороны подтвердили намерение вернуться к проведению этапа, как только ситуация в регионе стабилизируется.

İdman.Biz
Тэги:

