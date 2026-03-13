13 Марта 2026
Бывшему менеджеру Формулы-1 запретили выезд из Азербайджана

13 Марта 2026 15:37
Бывшему начальнику отдела спортивных операций Операционной компании Baku City Circuit Чингизу Мехдиеву ограничили выезд из страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, ограничение на выезд применено Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Мехдиев обратился в суд с просьбой снять запрет, заявив, что хочет выехать за границу для медицинского обследования из-за проблем со здоровьем.

Однако, согласно справке Бакинского городского управления пробации Министерства юстиции, у него остается более двух лет неотбытого испытательного срока.

Суд выслушал защиту, учел позицию прокурора и, изучив материалы дела, отказал в удовлетворении ходатайства.

Отметим, что Чингиз Мехдиев обвинялся в присвоении крупной суммы государственных средств и их последующей легализации. По версии следствия, при подготовке к гонкам Формулы-1 он искусственно завышал стоимость закупаемой экипировки и оборудования для маршалов, переводя бюджетные средства на счета компаний, оформленных на близких лиц.

Также сообщалось, что он заключил контракт с компанией, зарегистрированной в офшорной зоне на Сейшельских островах на имя своей матери, представив ее как специализированную организацию для проведения гонок.

Следствием установлено, что Мехдиев присвоил в общей сложности 397 852 маната государственных средств, а часть денег была переведена на счета иностранных банков для их легализации.

По совокупности обвинений суд приговорил его к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

