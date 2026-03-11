Макс Ферстаппен рассказал, как изменился его подход к гонкам

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" рассказал о своем подходе к гонкам в 2026 году.

"В целом я всегда был одним и тем же человеком. Просто иногда твоя машина немного лучше или хуже, иногда ты аутсайдер, иногда доминируешь почти весь сезон — наверное, это то, что людям не нравится. Это не моя проблема. Я здесь, чтобы побеждать, стараюсь выиграть каждую гонку. Это всегда цель. С чего бы мне сожалеть об успехе? Это было бы глупо.

Лучше быть, скажем так, позитивно воспринимаемым. Но самое главное — я честен с собой, а не просто стараюсь хорошо выглядеть со стороны. Либо ты это любишь, либо ненавидишь. Я не для того пришел в автоспорт, чтобы заводить друзей. Просто такой, какой есть. Всегда стараюсь быть одним и тем же человеком на трассе и за ее пределами", - приводит слова Ферстаппена İdman.Biz со ссылкой на The Times.

Нидерландец добавил, что как и всегда устремлен к тому, чтобы добиться наилучшего результата, но на одну победу в гонке больше или меньше, на один титул больше или меньше — это уже немного: "Расставляются приоритеты. Стараюсь проводить как можно больше времени с семьей. Мне нравится быть в Формуле-1, но сейчас много гонок, так что нужно всегда пытаться оптимизировать этот календарь. Что, конечно, сложно, но в то же время получаю много мотивации и удовольствия от возможности заниматься другими вещами. Будь то наблюдение за гонками моего отца в ралли, проекты GT3 или развитие нашего бизнеса с симрейсингом — все это невероятно захватывающе для будущего".