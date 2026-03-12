Открыта регистрация маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Baku City Circuit, гонка пройдет 24-26 сентября на бакинской городской трассе и будет приурочена к десятилетию проведения этапа Формулы-1 в Азербайджане.

Волонтеры, присоединившиеся к маршальской программе, смогут работать непосредственно на трассе и стать частью организации гонки. Подать заявку могут лица старше 21 года, проживающие в любой стране мира.

Отмечается, что участники, успешно завершившие программу подготовки, получат международную лицензию маршала, признанную Международной автомобильной федерацией (FIA). Она дает право работать на этапах Формулы-1 и других автоспортивных соревнованиях в разных странах.

В прошлом году в организации бакинского этапа приняли участие около 1200 маршалов, более 100 из которых прибыли из-за рубежа.

Дополнительную информацию о программе можно получить на официальном сайте Baku City Circuit или по электронной почте. Также открыта онлайн-регистрация для желающих присоединиться к программе.