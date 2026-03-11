11 Марта 2026
Соучредитель Формулы-E: "Формула-1 будет переманивать наших специалистов"

11 Марта 2026 23:47
Соучредитель Формулы-E Альберто Лонго заявил, что команды Формулы-1 могут начать активно приглашать специалистов электрической серии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Motorsport, по мнению Лонго, интерес со стороны Ф-1 связан с новым техническим регламентом, который делает "королевские гонки" более электрическими и гибридными.

"Думаю, они будут изучать то, что делаем мы, как это происходило в последние годы. Мы очень продвинулись в плане используемых технологий. Поскольку Формула-1 становится более электрической и гибридной, уверен, они будут ловить рыбу в наших водах в плане технических специалистов, инженеров и даже пилотов", - отметил Лонго.

Он также подчеркнул, что команды Ф-1 могут попытаться переманить сотрудников из команд Формулы-E и компаний-производителей, работающих в электрической серии.

