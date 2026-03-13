13 Марта 2026
На болиде "Феррари" замечена еще одна аэродинамическая новинка

13 Марта 2026 00:22
Известный испанский журналист Альберт Фабрега заметил на болиде итальянского коллектива Формулы-1 "Феррари" в преддверии Гран-при Китая новый аэродинамический элемент в виде "крылышек" на Halo.

Об этом сообщает İdman.Biz.

Напомним, Гран-при Китая пройдет с 13 по 15 марта на Международном автодроме Шанхая. В данный момент личный зачет Формулы-1 возглавляет пилот немецкого коллектива "Мерседес" британец Джордж Расселл, который заработал к настоящему моменту 25 очков. Второе место занимает его напарник итальянец Андреа Кими Антонелли с 18 очками. Тройку сильнейших замыкает гонщик "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Ему удалось набрать 15 очков.

