13 Марта 2026
Первый в сезоне Формулы-1 этап со спринтерской гонкой пройдет в Китае

13 Марта 2026 09:15
Первый в сезоне Формулы-1 этап со спринтерской гонкой пройдет в Китае

Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2026 года - Гран-при Китая - стартует в пятницу в Шанхае.

Данный этап станет первым в чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка, сообщает İdman.Biz.

Всего таких Гран-при будет шесть. В пятницу будет проведена квалификация к спринтерской гонке, в субботу сперва пройдет заезд на 100 км, а после состоится квалификация к основной воскресной гонке. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.

