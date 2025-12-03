3 Декабря 2025
Формула-1: билеты на гонку в Баку 2026 года поступили в продажу

3 Декабря 2025 16:12
Формула-1: билеты на гонку в Баку 2026 года поступили в продажу

Стартовала ранняя продажа билетов (Early Bird) на Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Операционную компанию Бакинского городского кольца, гонка пройдет с 24 по 26 сентября, и билеты можно приобрести на сайте www.azerbaijangp.com.

Эксклюзивная 20%-ная скидка Early Bird, действующая при покупке через официальный сайт и мобильное приложение Бакинского городского кольца, действует до 15 декабря.

Покупатели четырехдневных билетов, как и в предыдущие годы, получат не только трехдневный доступ на трибуны, но и возможность пройтись по пит-лейн, увидеть любимые команды и пилотов Формулы-1, а также их гаражи.

Отметим, что в уикенд Гран-при 2025 года на трассе побывали 90 тысяч зрителей - это рекорд за последние девять лет. На фоне растущего глобального интереса к гонке организаторы рекомендуют болельщикам заранее приобрести билеты, чтобы стать свидетелями следующего грандиозного сезона.

Генеральный директор Операционной компании Бакинского городского кольца Магсуд Фарзуллаев отметил, что они гордятся тем, что продажа билетов на юбилейный 10-й выпуск Гран-при Азербайджана началась так рано:

"Учитывая достигнутые успехи и растущий интерес иностранных зрителей, мы рады предложить эту возможность ранней покупки билетов. Эта инициатива позволяет как местным, так и зарубежным поклонникам автоспорта заранее приобрести билеты на одно из самых ожидаемых спортивных событий сезона. Это также яркое свидетельство высокого уровня сервиса и незабываемого опыта, который предлагает бакинская гонка".

