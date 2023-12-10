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Источник: Себастьян Феттель не вернётся в автоспорт в 2024 году

Формула 1
Новости
10 Декабря 2023 18:01
Источник: Себастьян Феттель не вернётся в автоспорт в 2024 году

Немецкий гонщик Себастьян Феттель, завершивший выступления в Формуле-1 по окончании сезона-2022, по-прежнему остаётся объектом внимания в автоспортивном мире. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", ранее он сам намекал на возобновление карьеры в одной из гоночных серий, однако официальной информации о том, где четырёхкратный чемпион Формулы-1 проведёт 2024 год, не поступало, однако сообщалось, что Феттель может продолжить карьеру в гонках на выносливость WEC или в Формуле-Е.

Согласно сообщению Sport1.de, Феттель не собирается участвовать в больших гонках в 2024 году по семейным причинам. Он не хочет оставлять жену Ханну и троих детей одних так часто, как во время своей карьеры в Формуле-1.

Несмотря на то что календарь WEC восемь гонок, тесты требуют времени, что является полноценной работой, а к возвращению к такому рабочему графику Себастьян пока не готов.

İdman.biz

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