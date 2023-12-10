Хэмилтон в Баку отдал награду незнакомцу? - ФОТО

Интересная новость распространилась после организованного в Баку гала-вечера Международной автомобильной федерации (FIA).
Как сообщает İdman.biz, распространилась информация о том, что пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вручил свою заслуженную награду другому человеку.
Все произошло после того, как азербайджанец Нихад Насирли написал в социальной сети: "Вчера вечером я был на гала-вечеринке. Льюис Хэмилтон вручил мне награду и ушел. Теперь она у меня дома".
«Мерседес», за который выступает британский пилот, распространил заявление по этому поводу. В заявлении подчеркнуто, что Хэмилтон никому не дарил награду. По некоторым данным, Льюис бойкотировал мероприятие и оставил награду в столице Азербайджана.
Отметим, что на мероприятии, прошедшем в Баку, Хэмилтон был награжден за занятое им 3-е место на чемпионате мира.
İdman.biz