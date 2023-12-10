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Хэмилтон в Баку отдал награду незнакомцу? - ФОТО

Формула 1
Новости
10 Декабря 2023 15:53
Хэмилтон в Баку отдал награду незнакомцу? - ФОТО

Интересная новость распространилась после организованного в Баку гала-вечера Международной автомобильной федерации (FIA).

Как сообщает İdman.biz, распространилась информация о том, что пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вручил свою заслуженную награду другому человеку.

Все произошло после того, как азербайджанец Нихад Насирли написал в социальной сети: "Вчера вечером я был на гала-вечеринке. Льюис Хэмилтон вручил мне награду и ушел. Теперь она у меня дома".

«Мерседес», за который выступает британский пилот, распространил заявление по этому поводу. В заявлении подчеркнуто, что Хэмилтон никому не дарил награду. По некоторым данным, Льюис бойкотировал мероприятие и оставил награду в столице Азербайджана.

Отметим, что на мероприятии, прошедшем в Баку, Хэмилтон был награжден за занятое им 3-е место на чемпионате мира.

İdman.biz

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