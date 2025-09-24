Ибрагим Узунджа: "Мы победили, несмотря на ужасное поле"

"Мы играли на поле, где даже ходить было трудно". Такое заявление в интервью Sport24.az сделал главный тренер "Ханкенди" Ибрагим Узунджа.

Опытный специалист поделился впечатлениями о матче третьего тура Второй лиги, в котором его команда обыграла "Агстафа Гянджляри":

"Я очень рад, что мы победили, несмотря на ужасное состояние поля. Мы идем без поражений — 3 победы в 3 играх. С самого начала сезона нашей целью было чемпионство, и мы будем работать, чтобы достичь этой цели. Каждая наша игра направлена исключительно на победу в чемпионате.

Наш следующий соперник в следующем туре — "Шеки Сити". Мы дадим игрокам два дня отдыха и начнем подготовку к этому матчу. Дай Бог, мы победим. У нас есть силы, чтобы это сделать. Я верю в свою команду. "Ханкенди" заслуживает чемпионства, и мы его добьемся".

Отметим, что "Ханкенди" возглавляет турнирную таблицу Второй лиги с девятью очками после трех игр.

İdman.biz