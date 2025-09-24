Президент ПФЛ получил рекомендации врачей после аварии

Стало известно о состоянии Эльхана Самедова, президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), который в середине декабря попал в аварию.

Как сообщает İdman.biz, директор по СМИ и маркетингу ПФЛ Сянан Абдуллаев рассказал Report о состоянии здоровья Самедова.

По его словам, состояние Самедова нормальное: "Все в порядке. Врачи просто посоветовали немного подождать — примерно месяц. По их словам, остались лишь незначительные моменты, поэтому необходимо набраться терпения".

Напомним, инцидент произошел 16 декабря 2023 года по пути в Ханкенди. Автомобиль Mercedes Vito, которым управлял житель Баку Расим Гафарли, при движении в сторону Ханкенди столкнулся с дорожным знаком.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили президент ПФЛ Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгельдиев, исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов, директор по СМИ и маркетингу Сянан Абдуллаев, технический и спортивный директор Эльгиз Аббасов, а также водитель Расим Гафарли.

После аварии Эльхан Самедов перенес несколько операций.

İdman.biz