"Реалу" напомнили об опасности выезда в Алматы на матч с "Кайратом" в Лиге Чемпионов

24 Сентября 2025 12:38
Сайт чилийской редакции телесети ESPN отметил уникальность предстоящего 30 сентября в Алматы матча группового этапа Лиги Чемпионов между местным "Кайратом" и мадридским "Реалом", сообщает İdman.biz.

"Для команды, привыкшей к большим европейским аренам, поездка к "Кайрату" — событие особенное, даже с учетом богатой истории "Реала". В разные годы "Реал" совершал дальние выезды в Украину или Россию, но Казахстан находится еще дальше: это самая восточная точка, куда клуб ступал в официальных турнирах УЕФА.

Хаби Алонсо и его тренерскому штабу предстоит справляться не только с километрами пути, но и с напряженным календарем, усталостью от перелета и концентрацией в игре против соперника, которому нечего терять. В таких матчах Лиги Чемпионов многое решают детали: логистика, психологическая готовность, быстрая адаптация и то превосходство, которое могут продемонстрировать лишь немногие команды вне зависимости от места проведения матча.

"Кайрат" — команда без громких имен и большого бюджета, но при этом сумевшая пробиться в Лигу Чемпионов, пройдя квалификацию и воспользовавшись квотой своей национальной лиги. Ее игра проста, прямолинейна, а главный козырь — фактор домашнего поля. Клуб специально готовился к этому матчу: приезд "Реала" взбудоражил весь город, а билеты на игру уже распроданы.

Для казахстанского коллектива прием самого титулованного клуба Европы — это не просто матч: это шанс заявить о себе на весь мир, выйти на поле против грандов и пережить ночь, которая войдет в историю независимо от результата. Для "Реала" это также может представлять определенную опасность", — отмечается в статье.

Напомним, что в своем дебютном матче в Лиге Чемпионов "Кайрат" на выезде проиграл лиссабонскому "Спортингу" со счетом 1:4.

İdman.biz

