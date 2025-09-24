Павол Шафранко: "Каждая игра против этого соперника дается нам тяжело"

"Матч был очень сложным. Каждая игра против этого соперника дается нам тяжело".

Как сообщает Idman.biz, эти слова сказал футболист "Сабаха" Павол Шафранко в своем интервью Sport24.az.

Нападающий поделился впечатлениями о матче пятого тура Мисли Премьер-лиги, в котором "Сабах" одержал победу над "Туран Товуз":

"Соперник очень хорошо организован. Думаю, мы сыграли хорошо, как команда. У нас была верная настройка на протяжении всей игры. Я считаю, что мы были сильнее и заслуженно победили. Рад, что забил гол, но самое главное — это победа команды".

Он также прокомментировал предстоящий матч против "Сумгайыта" в шестом туре:

"Мы выходим на поле, чтобы побеждать в каждой игре. Игра против "Сумгайыта" тоже не будет легкой. Мы должны очень хорошо подготовиться к этой встрече на протяжении недели, чтобы набрать три очка".

İdman.biz