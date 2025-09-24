25 Сентября 2025
В "Карван-Евлах" опровергли слухи о финансовых проблемах

24 Сентября 2025 11:05
"В клубе "Карван-Евлах" нет никаких финансовых проблем".

Как сообщает İdman.biz, об этом говорится в заявлении, опубликованном представителями клуба.

Отмечается, что подготовка команды к матчу шестого тура Мисли Премьер-лиги с "Нефтчи" продолжается:

"Игроки с большим усердием выполняют задания тренеров во время двухразовых тренировок в течение дня. Подготовка проходит на тренировочной базе "Карван-Евлах". У нашей команды нет финансовых проблем. Зарплаты членов клуба полностью выплачены руководством 3 сентября согласно штатному расписанию. Кроме того, руководство предоставило игрокам, тренерам и административному персоналу премии за ничью с "Габалой" и победу над "Кяпазом". Мы призываем болельщиков и футбольную общественность не доверять непроверенным, вводящим в заблуждение и наносящим ущерб имиджу клуба новостям. Сообщаем, что вся информация о тренировочных сборах, трансферной политике, инфраструктуре и других проектах регулярно публикуется клубом".

Отметим, что "Карван-Евлах" после пяти туров с четырьмя очками занимает 11-е место.

