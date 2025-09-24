Сегодня стартует групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, в день открытия основного этапа пройдут девять матчей.

В первый игровой день два поединка начнутся в 20:45 по бакинскому времени, остальные игры стартуют в 23:00.

Среди участников — турецкий клуб "Фенербахче", который в гостях сыграет с хорватским грандом "Динамо Загреб".

Отметим, что оставшиеся девять матчей первого тура состоятся завтра.

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

Первый тур

24 сентября

20:45. Мидтьюлланд (Дания) – Штурм (Австрия)

20:45. ПАОК (Греция) – Макаби Тель-Авив (Израиль)

23:00. Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария)

23:00. Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия)

23:00. Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия)

23:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция)

23:00. Ницца (Франция) – Рома (Италия)

23:00. Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария)

23:00. Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды)

İdman.biz