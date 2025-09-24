Сегодня стартует групповой этап Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, в день открытия основного этапа пройдут девять матчей.
В первый игровой день два поединка начнутся в 20:45 по бакинскому времени, остальные игры стартуют в 23:00.
Среди участников — турецкий клуб "Фенербахче", который в гостях сыграет с хорватским грандом "Динамо Загреб".
Отметим, что оставшиеся девять матчей первого тура состоятся завтра.
Лига Европы УЕФА
Групповой этап
Первый тур
24 сентября
20:45. Мидтьюлланд (Дания) – Штурм (Австрия)
20:45. ПАОК (Греция) – Макаби Тель-Авив (Израиль)
23:00. Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария)
23:00. Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия)
23:00. Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия)
23:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция)
23:00. Ницца (Франция) – Рома (Италия)
23:00. Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария)
23:00. Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды)