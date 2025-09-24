Полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени пропустит игру с Азербайджаном

Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени не примет участия в отборочных матчах сборной Франции на чемпионат мира 2026 года в октябре.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Le Parisien.

25-летний французский футболист, получивший красную карточку на 68-й минуте матча с Исландией (2:1), дисквалифицирован на 2 матча. По этой причине он пропустит матчи с Азербайджаном (10 октября) и Исландией (13 октября).

Ранее было объявлено, что Усман Дембеле и Райан Шерки не смогут выйти на поле в октябрьских матчах из-за травм.

