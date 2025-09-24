25 Сентября 2025
RU

Полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени пропустит игру с Азербайджаном

Футбол
Новости
24 Сентября 2025 09:19
40
Полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени пропустит игру с Азербайджаном

Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени не примет участия в отборочных матчах сборной Франции на чемпионат мира 2026 года в октябре.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Le Parisien.

25-летний французский футболист, получивший красную карточку на 68-й минуте матча с Исландией (2:1), дисквалифицирован на 2 матча. По этой причине он пропустит матчи с Азербайджаном (10 октября) и Исландией (13 октября).

Ранее было объявлено, что Усман Дембеле и Райан Шерки не смогут выйти на поле в октябрьских матчах из-за травм.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Бешикташ" разгромил соперника в гостях – ВИДЕО
24 Сентября 23:48
Мировой футбол

"Бешикташ" разгромил соперника в гостях – ВИДЕО

В чемпионате Турции состоялся перенесенный матч первого тура
Защитник "Ханкенди": "Газон в Агстафе непригоден для игры в футбол"
24 Сентября 23:30
Азербайджанский футбол

Защитник "Ханкенди": "Газон в Агстафе непригоден для игры в футбол"

Защитник клуба отметил, что газон мешал показывать комбинационный футбол
Делегация АФФА посетила конференцию УЕФА в Ньоне - ФОТО
24 Сентября 23:04
Азербайджанский футбол

Делегация АФФА посетила конференцию УЕФА в Ньоне - ФОТО

Азербайджанские специалисты обсудили развитие детского и женского футбола

Лига Европы: "ПАОК" и "Маккаби" разошлись миром, "Мидтьюлланд" одержал победу над "Штурмом"
24 Сентября 22:45
Футбол

Лига Европы: "ПАОК" и "Маккаби" разошлись миром, "Мидтьюлланд" одержал победу над "Штурмом"

Греческий клуб не сумел реализовать преимущество на своем поле в матче с израильтянами

Ливерпуль определился с заменой травмированного Леони
24 Сентября 22:26
Мировой футбол

Ливерпуль определился с заменой травмированного Леони

Итальянский форвард заменит защитника, выбывшего из-за разрыва крестообразных связок
Экс-нападающий "МЮ": "Роналду - футбольный убийца"
24 Сентября 22:01
Мировой футбол

Экс-нападающий "МЮ": "Роналду - футбольный убийца"

Руни назвал Криштиану гением и опроверг слухи о конфликте

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО
24 Сентября 01:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

"Мерсисайдцы" доигрывали матч в меньшинстве