Уго Экитике извинился за удаление в матче Кубка лиги с "Саутгемптоном" - ВИДЕО

Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике извинился перед болельщиками и командой за удаление в матче с "Саутгемптоном" в 1/16 финала Кубка английской лиги, сообщает İdman.biz.

"Я был так воодушевлен помочь команде одержать очередную победу у нас дома, в моем первом матче в Кубке лиги… Эмоции взяли верх надо мной. Приношу свои извинения всей красной семье, спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживают, и моим товарищам по команде за эту победу!" — написал футболист в своих социальных сетях.

Напомним, Экитике снял футболку и показал ее болельщикам после того, как забил мяч в ворота "Саутгемптона" на 85-й минуте матча. На тот момент у игрока уже была желтая карточка. В результате форвард получил второе предупреждение и был удален с поля через минуту после своего гола.

Французский нападающий перешел в "Ливерпуль" из "Айнтрахта" минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

