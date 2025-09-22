24 Сентября 2025
Рой Кин раскритиковал Микеля Артету за пассивность в "Арсенале"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался о главном тренере "Арсенала" Микеле Артете, сообщает İdman.biz.

"Когда я смотрю на Артету, мне кажется, что его настрой такой: "Давайте постараемся не проиграть сегодня". Но из-за уровня других команд, а речь идет о "Ливерпуле" и "Манчестер Сити" за последние несколько лет, этого будет недостаточно. Слишком много ничьих не приведут вас быстро к цели, особенно когда "Ливерпуль" устанавливает такие высокие стандарты, как и "Манчестер Сити" в течение нескольких лет. Им нужно изменить такое мышление.

Артета каждую неделю говорит, что гордится своей командой. Мне бы хотелось, чтобы он однажды вышел и сказал: "Нет, я жду от своих игроков большего. Мы — "Арсенал", у нас большой состав, мы потратили целое состояние, мы идем вперед". Вместо того чтобы каждую неделю говорить: "Я горжусь этим и тем", он должен быть немного более критичным и сказать, что нам нужно что-то еще, чтобы выиграть титул чемпиона. Иначе в конце сезона мы будем сидеть здесь, а они будут вторыми. Но они были вторыми последние три года", — приводит слова Кина Sky Sports.

