"Бешикташ" разгромил соперника в гостях – ВИДЕО

В чемпионате Турции состоялся перенесенный матч первого тура, в котором "Кайсериспор" на своем поле принимал "Бешикташ".

Как сообщает İdman.biz, команда Сержена Ялчина уверенно начала встречу и уже на 15-й минуте Рафаэл Силва открыл счет. На 32-й минуте он оформил дубль – 0:2.

В компенсированное время первого тайма Темми Абрахам довел преимущество гостей до трех мячей. После перерыва Силва забил свой третий гол, оформив хет-трик и установив окончательный счет – 0:4.

После этой победы "Бешикташ" набрал 9 очков и поднялся на 9-е место турнирной таблицы после пяти сыгранных матчей.

İdman.biz