25 Сентября 2025
RU

Ливерпуль определился с заменой травмированного Леони

Мировой футбол
Новости
24 Сентября 2025 22:26
27
Ливерпуль определился с заменой травмированного Леони

«Ливерпуль» внесет Федерико Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после тяжелой травмы Джованни Леони, передает İdman.biz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник, перешедший из «Пармы», в дебютном матче против «Саутгемптона» (2:1) получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.

Кьеза пропустил стартовый тур группового этапа с «Атлетико» (3:2), однако сможет быть зарегистрирован благодаря изменениям в регламенте. С сезона-2025/2026 клубы получили право один раз заменить травмированного игрока. В текущем сезоне итальянский нападающий провел пять матчей, забив гол и сделав две голевые передачи.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Бешикташ" разгромил соперника в гостях – ВИДЕО
24 Сентября 23:48
Мировой футбол

"Бешикташ" разгромил соперника в гостях – ВИДЕО

В чемпионате Турции состоялся перенесенный матч первого тура
Экс-нападающий "МЮ": "Роналду - футбольный убийца"
24 Сентября 22:01
Мировой футбол

Экс-нападающий "МЮ": "Роналду - футбольный убийца"

Руни назвал Криштиану гением и опроверг слухи о конфликте

"Челси" намерен опередить "Барселону" в борьбе за аргентинского таланта
24 Сентября 21:27
Мировой футбол

"Челси" намерен опередить "Барселону" в борьбе за аргентинского таланта

Лондонский клуб интересуется 18-летним вингером "Ривер Плейт"

ФИФА отказалась от идеи расширить ЧМ-2030 до 64 команд
24 Сентября 20:39
Мировой футбол

ФИФА отказалась от идеи расширить ЧМ-2030 до 64 команд

Большинство членов совета считают, что это снизит интригу турнира и навредит его формату
"Барселона" вынуждена платить до 900 тысяч евро за каждый матч
24 Сентября 19:33
Мировой футбол

"Барселона" вынуждена платить до 900 тысяч евро за каждый матч

Задержка реконструкции "Камп Ноу" приводит к серьезной финансовой нагрузке на клуб
Самир Абасов отказался заключать контракт с африканским легионером
24 Сентября 17:27
Футбол

Самир Абасов отказался заключать контракт с африканским легионером

Центральный полузащитник из ДР Конго не пополнит состав клуба

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО
24 Сентября 01:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

"Мерсисайдцы" доигрывали матч в меньшинстве