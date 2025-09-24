Ливерпуль определился с заменой травмированного Леони

«Ливерпуль» внесет Федерико Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после тяжелой травмы Джованни Леони, передает İdman.biz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник, перешедший из «Пармы», в дебютном матче против «Саутгемптона» (2:1) получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.

Кьеза пропустил стартовый тур группового этапа с «Атлетико» (3:2), однако сможет быть зарегистрирован благодаря изменениям в регламенте. С сезона-2025/2026 клубы получили право один раз заменить травмированного игрока. В текущем сезоне итальянский нападающий провел пять матчей, забив гол и сделав две голевые передачи.

İdman.biz