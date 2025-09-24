Лига Европы: "ПАОК" и "Маккаби" разошлись миром, "Мидтьюлланд" одержал победу над "Штурмом"

Греческий "ПАОК" сыграл вничью с израильским "Маккаби" из Тель-Авива в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча на стадионе "Тумба" в Салониках завершилась со счетом 0:0, сообщает İdman.biz.

Во втором туре "ПАОК" встретится на выезде с испанской "Сельтой", а "Маккаби" примет загребское "Динамо". Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет 20 мая 2026 года в Стамбуле на стадионе «Бешикташ».

В свою очередь, «Мидтьюлланд» одержал победу над австрийским «Штурмом» со счетом 2:0.

Игра прошла на поле датского клуба и завершилась уверенной победой хозяев. Оба гола были забиты во втором тайме, что позволило «Мидтьюлланду» стартовать в турнире с трех очков.

В следующем туре датская команда встретится с французским «Ренном», а «Штурм» примет у себя португальский «Спортинг».

Отметим, что действующим победителем Лиги Европы является "Тоттенхэм". В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с "Манчестер Юнайтед". "Шпоры" одержали победу со счетом 1:0.

