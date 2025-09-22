Сегодня будет определен лучший футболист мира - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

24 Сентября 2025
22 Сентября 2025 12:40
До определения лучшего игрока мира (по итогам сезона 2024/25 по версии французского журнала France Football) остаются считанные часы.

Как сообщает İdman.biz, церемония вручения «Золотого мяча» пройдет уже сегодня в театре Шатле в Париже и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Напомню, что во второй раз «Золотой мяч» будут вручать совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2016 года вручаются две награды лучшему игроку мира — по версии издания и по версии ФИФА; приз от ФИФА также вручался с 1991 по 2009 год. В прошлом году «Золотой мяч» получил испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

В общем, из года в год определение лучшего превращается больше в винегрет, нежели в изысканное и желанное блюдо. А определение лучшего игрока года за 4 месяца до конца года — это вообще отдельный разговор.

Оглашаем весь список претендентов. В него вошли: «Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (все — «Реал», Испания), Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, испанец Фабиан Руис (все — «Пари Сен-Жермен», Франция), Гарри Кейн, француз Майкл Олисе (оба — «Бавария», Германия), Роберт Левандовский, Педри, Ламин Ямаль, Рафинья (все — «Барселона», Испания), Флориан Вирц, Алексис Мак Аллистер, Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль», Англия), Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер», Италия), Серу Гирасси («Боруссия», Германия), Виктор Дьёкереш, Деклан Райс (оба — «Арсенал», Англия), Коул Палмер («Челси», Англия), Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма (оба — «Манчестер Сити», Англия) и Скотт Мактоминей («Наполи», Италия)».

Как видно из списка, наибольшее количество футболистов представлено из французского ПСЖ — аж восемь игроков! И это при том, что Доннарума, также являющийся претендентом на «Золотой мяч», переметнулся из лагеря парижан в «Манчестер Сити» буквально 1 сентября.

Но в таком обилии игроков ПСЖ есть своя логика, ибо парижане в этом сезоне выиграли практически все, что можно, за исключением клубного чемпионата мира, где они сенсационно уступили лондонскому «Челси» со счетом 0:3 в финале турнира.

Между тем, честно говоря, из-за того, что в команде не было ярко выраженной звезды, я не думаю, что «Золотой мяч» возьмет кто-то из этой восьмерки. Равно как и троица из «Реала» также не показала игры, чтобы кто-то из них мог называться футболистом года, вернее, сезона.

Если судить по игре, то таковым бесспорно можно назвать Эрлинга Холанда, который просто штампует голы как за клуб, так и за сборную. Однако, увы, времена, когда определяли сильнейшего футболиста по его индивидуальным качествам, уже давно канули в Лету, и Холанду остается лишь посочувствовать.

Думаю, что основная борьба развернется между двумя «барселонцами» — юным вундеркиндом Ламином Ямалем и фантастически проведшим нынешний сезон Рафиньей, которым могут составить конкуренцию разве что «ливерпулец» Салах и Дембеле. Ну должен же из ПСЖ хоть кто-то быть среди фаворитов!

Вюгар Вюгарлы

İdman.biz

