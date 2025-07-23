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Самир Абасов: "Возможно, для кого-то мои слова станут неожиданностью"

Футбол
Новости
23 Июля 2025 13:39
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Самир Абасов: "Возможно, для кого-то мои слова станут неожиданностью"

«Счет в таких матчах не так уж важен».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов заявил официальному телеканалу клуба.

Специалист поделился своим мнением о товарищеском матче с «Термаликой» в Польше (2:2):

«В таких матчах мы делаем много замен. В каждом тайме играем по-разному. Идея та же. В первом тайме мы встречали соперника на своей половине поля. После перерыва играли по-другому. Думаю, в обоих таймах была активность. Несмотря на то, что это был товарищеский матч, игроки не хотели проигрывать. Возможно, для кого-то мои слова станут неожиданностью. Но мы смогли добиться от игроков того, чего хотели. Все идет по плану. Нужно продолжать в том же духе».

Главный тренер отметил, что некоторые игроки поздно приступили к тренировкам:

«Потеря мяча в матчах - признак физической усталости. Это нормально. Таких потерь должно быть больше. Одна из главных целей тренировок - улучшить их физическую форму. Выходя на игру, они должны быть в силах делать то, что говорит тренер, и то, что они хотят. Главное, что мы играли против хорошей команды».

İdman.biz

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