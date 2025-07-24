Главный тренер "Сабаха": "В еврокубках нет фаворитов, все решают детали"

Накануне первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций по футболу против молдавского "Петрокуба" в Кишиневе главный тренер азербайджанского "Сабаха" Вальдас Дамбраускас рассказал о подготовке команды и дал оценку сопернику, сообщает İdman.biz.

"Нас ждет очень интересная игра. Мы проанализировали, как играет соперник, посмотрели их последние матчи. Это очень интересная команда, предпочитает оборонительный футбол. Игроки действуют компактно и знают, что делать на поле. Думаю, дома и в гостях они показывают немного разную игру. Дома чаще прессингуют, стараются играть один в один по всему полю. В гостях же тактика немного иная", — отметил литовский специалист.

Наставник подчеркнул, что в еврокубках нельзя заранее выделять фаворитов:

"В еврокубках нет фаворитов — здесь всегда нужно бороться изо всех сил, судьба матча может решиться в любой момент. Конечно, мы приехали сюда не просто так. Думаю, "Сабах" уже должен быть на том уровне, чтобы независимо от места проведения матча выходить на поле с целью победить".

По словам Дамбраускаса, предыдущие встречи с "Целе" стали полезным опытом.

"Они многое дали нам в плане понимания нашей игры, осознания ошибок и того, что нужно исправить. Как и всегда в европейском футболе, результат решают мелочи. Надеюсь, на этот раз все сложится в нашу пользу", — добавил Дамбраускас.

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