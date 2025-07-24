Эльмар Бахшиев: "Сегодня мы показали настоящий характер"

"Футболисты «Араз-Нахчывана» проявили характер и добились победы"

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев на пресс-конференции после матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против греческого «Ариса» (2:1).

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали. Они оказывали нам поддержку каждую минуту. Думаю, мы проделали отличную работу. Со временем мы станем еще более сильной командой. Когда травмированные игроки вернутся в строй, наша сила только увеличится. Сегодня мы показали настоящий характер и заслуженно победили. Мы знали, какие сюрпризы готовил нам соперник», — заявил Бахшиев.

Ответная встреча команд пройдет 31 июля в Салониках.