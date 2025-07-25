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"Ханкенди" обратился в Минспорта для проведения матчей в родном городе

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июля 2025 19:48
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"Ханкенди" обратился в Минспорта для проведения матчей в родном городе

Футбольный клуб "Ханкенди", который в новом сезоне будет выступать во Второй лиге чемпионата Азербайджана, намерен проводить домашние матчи на стадионе своего города. Как сообщает İdman.biz, клуб направил официальное обращение в Министерство молодежи и спорта Азербайджана.

В заявлении "Ханкенди" отмечается, что команда уже заручилась поддержкой болельщиков и местного фан-клуба, созданного преподавателями и студентами Карабахского университета. Руководство клуба выразило уверенность, что благодаря вниманию президента Азербайджана Ильхама Алиева к развитию спорта на освобожденных территориях, в ближайшее время появится возможность проводить матчи в родном городе.

Стадион "Ханкенди", рассчитанный на 15 тысяч зрителей, был построен в 1956 году. Завершение его реконструкции ожидается к сентябрю этого года.

İdman.biz

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