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Валдас Дамбраускас: "Это была именно та игра, которую я жду от своей команды"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июля 2025 00:46
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Валдас Дамбраускас: "Это была именно та игра, которую я жду от своей команды"

Главный тренер футбольного клуба «Сабах» Валдас Дамбраускас прокомментировал выездную победу своей команды над молдавским «Петрокубом» (2:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает İdman.biz.

«Это была очень сложная игра. Соперник к этому матчу уже провел семь встреч, и у нас было достаточно материала, чтобы их проанализировать. Мы приехали сюда не просто обороняться или искать шансы на контратаках, а показать свой стиль и контролировать игру. Конечно, были моменты, особенно в первом тайме, когда нам не все удавалось. В начале второй половины, в первые 5–7 минут, мы тоже столкнулись с трудностями. Есть много деталей, над которыми нужно работать», — сказал Дамбраускас.

По его словам, после забитого гола «Сабах» сумел действовать грамотно и довести матч до победы:

«После гола мы смогли закрыть игру. Несмотря на давление соперника, нам удавалось контролировать мяч и находить свободных игроков. Это именно тот футбол, который я хочу видеть в исполнении своей команды».

Тренер подчеркнул важность гостевого успеха в еврокубках.

«Выигрывать в Европе на выезде — очень важно. Мы сохранили свои ворота сухими и забили дважды — это хороший результат. Но работа еще не завершена. В двухматчевом противостоянии никогда ничего не решается в первой игре. Теперь мы возвращаемся домой и готовимся к ответному матчу», — добавил Дамбраускас.

İdman.biz

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