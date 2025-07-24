Полномочный представитель президента Азербайджана поздравил "Араз-Нахчыван" с исторической победой

Полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли поздравил футбольный клуб "Араз-Нахчыван" с исторической победой над греческим "Арисом" (2:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает İdman.biz.

Наджафли поделился поздравлением в своих аккаунтах в социальных сетях: "Поздравляю команду "Араз-Нахчыван" с победой 2:1 над "Арисом" в первом матче Лиги конференций УЕФА. Проявленные упорство и профессионализм достойны уважения. Желаю успехов в следующих встречах".

İdman.biz