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Полномочный представитель президента Азербайджана поздравил "Араз-Нахчыван" с исторической победой

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июля 2025 23:55
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Полномочный представитель президента Азербайджана поздравил "Араз-Нахчыван" с исторической победой

Полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли поздравил футбольный клуб "Араз-Нахчыван" с исторической победой над греческим "Арисом" (2:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает İdman.biz.

Наджафли поделился поздравлением в своих аккаунтах в социальных сетях: "Поздравляю команду "Араз-Нахчыван" с победой 2:1 над "Арисом" в первом матче Лиги конференций УЕФА. Проявленные упорство и профессионализм достойны уважения. Желаю успехов в следующих встречах".

İdman.biz

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