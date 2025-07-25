"Араз-Нахчыван" подписал защитника сборной Азербайджана

Азербайджанский футболист Рахиль Мамедов достиг соглашения с «Араз-Нахчываном» и в ближайшее время подпишет контракт с клубом.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил президент Нахчыванской футбольной федерации и фактический руководитель клуба Заур Ахундов после матча с «Арисом».

«Наш последний трансфер — Рахиль Мамедов. Сейчас он находится в Польше и в ближайшие дни присоединится к "Араз-Нахчывану". Переговоры завершены на 99 процентов, и скоро мы объявим о трансфере», — отметил Ахундов.

Отметим, что прошедший сезон Мамедов провел в польском клубе «Радомяк».

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