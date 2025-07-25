Патрик Андраде: "Забили два гола, все довольны"

Полузащитник «Араз-Нахчывана» Патрик Андраде прокомментировал журналистам победу своей команды над греческим «Арисом» (2:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает İdman.biz.

«Это была хорошая игра, мы усердно работали ради этого. Забили два гола, все довольны, мы добились хорошего результата. Но нам нужно продолжать работать над собой. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу», — сказал Андраде.

Футболист подчеркнул, что команда нацелена на прогресс: «Мы двигаемся шаг за шагом и должны играть как минимум так же, как сегодня. Ожидаем хорошего матча и должны сражаться так же, как сегодня».

Комментируя спорный эпизод с возможным пенальти, Андраде отметил: «Говорят, что это был пенальти. Не знаю, мне кажется, что нет, но не хочу об этом говорить. Мы уже думаем о следующей игре».

Ответный матч «Араз-Нахчыван» – «Арис» состоится 31 июля в Салониках.

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