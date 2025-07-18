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Вагиф Садыгов: "Уверен, что "Сабах" порадует болельщиков в Лиге конференций"

Футбол
Новости
18 Июля 2025 16:35
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Вагиф Садыгов: "Уверен, что "Сабах" порадует болельщиков в Лиге конференций"

«Сабах» порадует болельщиков, добившись успешных результатов в Лиге конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Report председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов.

Он посоветовал не смотреть свысока на соперника:

«На самом деле, мы верили, что пройдем и «Целе». У «Сабаха» был потенциал для этого. Если посмотреть на забитые голы, то станет ясно, что главному тренеру нужно время, чтобы устранить недостатки. В поединках со следующим соперником, «Петрокубом», можно добиться положительного результата, показывая превосходную игру. Мы должны понимать одно: не надо смотреть на соперника свысока. Мы также не должны позволять никому относиться к себе таким образом. Игра «Сабаха» показала, что нам не нужно бояться ни одного соперника. Также очень важно относиться к оппоненту с уважением. Нам нужно очень серьезно отнестись к матчам с «Петрокубом».

Бывший главный тренер сборной Азербайджана подчеркнул, что «Сабах» хорошо проявил себя в обоих матчах с «Целе»:

«Первый поединок показал, что ответный будет напряжённым. Пропущенный мяч на последних минутах первой встречи повлиял на общий результат. Несмотря на это, я считаю, что «Сабах» хорошо проявил себя в обеих играх. Верю, что команда порадует болельщиков успешными результатами в Лиге конференций УЕФА».

Отметим, что «Сабах» уступил «Целе» (Словения) в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА по итогам двух матчей - 2:3, 3:3.

Команда под руководством Валдаса Дамбраускаса встретится с молдавским «Петрокубом» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Первую игру бакинская команда проведёт на выезде.

Встречи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоятся 24 и 31 июля.

İdman.biz

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