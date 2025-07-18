Рахид Амиргулиев: "Их отсутствие не сулит ничего хорошего для "Зиря"

«Уход Сумы, отсутствие Утцига не сулит ничего хорошего для «Зиря». Возможно, без них будет сложно. Но незаменимых игроков нет. У «Зиря» много игроков, которыми мх можно заменить. Стоит также отметить, что «Хайдук» - сильный соперник. Это хорошая команда. Это известная в Европе команда. Это будет очень сложное испытание для «Зиря». В любом случае, мы всё равно верим в неё и поддерживаем. Дай Бог, победителем и командой, которая выйдет в следующий этап, станет «Зиря».

Как сообщает İdman.biz, бывший футболист сборной Азербайджана Рахид Амиргулиев заявил об этом Sportal.az.

Он оценил шансы «Зиря» в Лиге конференций. При этом он также коснулся новых трансферах «Зиря»:

«Мы знаем Егора Богомольского по «Нефтчи». Он играл за «Нефтчи» несколько лет, мы его видели, он неплохой нападающий. Он будет полезен «Зиря». Думаю, Винсент Тилль и Брахим Конате тоже могут быть полезны «Зиря». В любом случае, если Рашад Садыхов пригласил их в команду, то видит их потенциал. Будем надеяться, что они также будут полезны «Зиря».

İdman.biz