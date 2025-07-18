Вели Гасымов назначен на новую должность, Рамиз Мамедов покинул клуб - ФОТО

Рамиз Мамедов больше не является заместителем председателя правления футбольного клуба «Шамахы».

Об этом İdman.biz сообщили в клубе.

Сообщается, что это связано с назначением Мамедова главным тренером «Мингячевира», представляющего Первую лигу. Специалист, занимавший должность заместителя председателя с 2022 года, также был назначен главным тренером основной команды «Шамахы» в сезоне 2023/24 и вернулся в Премьер-лигу в качестве чемпиона Первой лиги.

На этом посту его сменил бывший игрок сборной Вели Гасымов, который последние три года возглавлял программу развития молодёжи клуба.

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